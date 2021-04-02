Раде рекомендуют уточнить, кто является первичными водопользователями

Закон регулирует вопрос обязательности заключения хозяйственного договора первичными водопользователями с предприятиями водной отрасли.

Согласно документу, первичными водопользователями являются те, которые имеют собственные водозаборные сооружения и соответствующее оборудование для забора воды и получают воду из каналов, водохранилищ, водохозяйственных систем, водопроводов (водопроводов) межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения водных ресурсов.

В законе прописано, что забор и использование воды из каналов, водохозяйственных систем, водопроводов могут осуществляться лишь на основании разрешения на специальное водопользование и договора. Заключение последнего является обязательным.

К проекту закона нардепы подали 29 предложений и поправок.

"Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, утвержденной комитетом", - сказано в сообщении.