Верховной раде рекомендуют уточнить, кто является первичными водопользователями в Украине. Соответствующий законопроект №3969 рекомендуется одобрить во втором чтении.
Закон регулирует вопрос обязательности заключения хозяйственного договора первичными водопользователями с предприятиями водной отрасли.
Согласно документу, первичными водопользователями являются те, которые имеют собственные водозаборные сооружения и соответствующее оборудование для забора воды и получают воду из каналов, водохранилищ, водохозяйственных систем, водопроводов (водопроводов) межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения водных ресурсов.
В законе прописано, что забор и использование воды из каналов, водохозяйственных систем, водопроводов могут осуществляться лишь на основании разрешения на специальное водопользование и договора. Заключение последнего является обязательным.
К проекту закона нардепы подали 29 предложений и поправок.
"Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, утвержденной комитетом", - сказано в сообщении.
Напомним, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за февраль 2021 года снизились на 1,8%. При этом за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы возросли на 18,6%.
Как писало РБК-Украина, в конце марта 2021 года 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым.