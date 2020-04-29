Раде рекомендуют установить уголовную ответственность за разрушение телекомсетей

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект №2654 рекомендуется принять во втором чтении

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять во втором чтении проект закона №2654 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении защиты телекоммуникационных сетей)". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, заседание комитета состоялось 28 апреля во режиме видеоконференции с участием 23 членов Комитета и других народных депутатов - авторов законопроектов.

К проекту народными депутатами было подано 16 поправок, из которых 12 подкомитет предлагает учесть полностью или частично, а остальные - отклонить. Так, большинство поправок касаются санкций за нарушение законодательства и причинение вреда, в частности, применение штрафных санкций и лишение свободы.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом поддержанных поправок", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики признал проект закона об усилении защиты телекоммуникационных сетей таким, что не содержит коррупционных рисков.

Как писало РБК-Украина, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2654, за него проголосовали 315 парламентариев.