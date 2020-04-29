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Раді рекомендують встановити кримінальну відповідальність за руйнування телекоммереж

Новини » Телеком & IT     29.04.2020 - 10:54
Раді рекомендують встановити кримінальну відповідальність за руйнування телекоммереж
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект №2654 рекомендується ухвалити у другому читанні

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді ухвалити у другому читанні проект закону №2654 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, засідання комітету відбулося 28 квітня у режимі відеоконференції за участі 23 членів комітету та інших народних депутатів - авторів законопроектів.

До проекту народними депутатами було подано 16 правок, із яких 12 підкомітет пропонує врахувати повністю або частково, а решту - відхилити. Так, більшість правок стосуються санкцій за порушення законодавства і заподіяння шкоди, зокрема, застосування штрафних санкцій і позбавлення волі.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому з урахуванням підтриманих правок", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики визнав проект закону про посилення захисту телекомунікаційних мереж таким, що не містить корупційних ризиків.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2654, за нього проголосували 315 парламентаріїв.

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