Раде рекомендуют усовершенствовать законы по прохождению военной службы

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №7549 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Указано, что документом предлагается упорядочить дисциплинарные полномочия должностных лиц, урегулировать некоторые вопросы повседневной деятельности, определить права и обязанности главных сержантов и главных старшин подразделений воинских частей Вооруженных сил Украины и, в частности, легитимизировать в ВСУ традиционное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!".

"Члены Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны поддержали законопроект, принятие которого позволит реализовать внедрение новых военных должностей в штатах воинских частей, повысить роль сержантского (старшинского) состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке к выполнению ими задач по назначению", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект №7549 еще в феврале Верховной раде предложил рассмотреть Кабинет министров. Отмечалось, что после того, как законопроект был направлен в комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, в сессионный зал его так и не вынесли.

При этом министр обороны Степан Полторак впоследствии заявил, что правительственный законопроект - "сырой" и нуждается в доработке.

Напомним, в начале октября Рада приняла во втором чтении законопроект об изменении приветствия в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции на "Слава Украине - Героям Слава!". Впоследствии закон подписал и глава государства Петр Порошенко.