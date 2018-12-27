Раді рекомендують удосконалити закони з проходження військової служби

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідний законопроект рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань національної безпеки та оборони рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №7549 "Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Вказано, що документом пропонується упорядкувати дисциплінарні повноваження посадових осіб, врегулювати деякі питання повсякденної діяльності, визначити права та обов’язків головних сержантів та головних старшин підрозділів військових частин Збройних сил України, і, зокрема, легітимізувати у ЗСУ традиційне вітання "Слава Україні! - Героям слава!".

"Члени Комітету з питань національної безпеки і оборони підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу реалізувати запровадження нових військових посад у штатах військових частин, підвищити роль сержантського (старшинського) складу ЗСУ в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та в підготовці до виконання ними завдань за призначенням", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект №7549 ще в лютому Верховній раді запропонував розглянути Кабінет міністрів. Зазначалося, що після того, як законопроект направили в комітет Ради з питань національної безпеки і оборони, в сесійний зал його так і не винесли.

При цьому міністр оборони Степан Полторак згодом заявив, що урядовий законопроект - "сирий" і потребує доопрацювання.

Нагадаємо, на початку жовтня Рада схвалила в другому читанні законопроект про зміну вітання у Збройних силах України та Національній поліції на "Слава Україні - Героям Слава!". Згодом закон підписав і глава держави Петро Порошенко.