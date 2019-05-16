Раді рекомендують вдосконалити процедуру відбору членів Нацради

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний закон рекомендують ухвалити за основу

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує Верховній раді вдосконалити процедуру відбору кандидатур на посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет розглянув на засіданні 15 травня законопроект №10268 про внесення змін до закону "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення конкурсної процедури".

Зокрема, законопроект передбачає зміни, які дають можливість комітету, до відання якого віднесено питання діяльності регулятора у сфері аудіовізуальних медіа, за три місяці до закінчення повноважень членів Нацради, призначених парламентом, розпочати процедуру відбору кандидатур на посади членів відомства.

"Це дасть змогу не лише дотриматись процедури відбору, визначеної чинним законодавством, а й забезпечити безперервність у діяльності Національної ради. Голова комітету Вікторія Сюмар запропонувала комітету рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду у першому читанні ухвалити зазначений законопроект за основу та в цілому. Комітет одноголосно підтримав таке рішення", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 4 травня звільнив голову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Це сталося після того, як Артеменко в листі повідомив, що подав у відставку. Він зазначав, що однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Строк повноважень Артеменка мав закінчитися у липні 2019 року.

Так, 7 травня Порошенко підписав указ про призначення Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Додамо також, чинний президент призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.