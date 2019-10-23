Раде рекомендуют усовершенствовать порядок изменения обвинения в суде

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2165 об усовершенствовании порядка изменения обвинения в суде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в статью 338 Уголовно-процессуального кодекса Украины и обязать прокурора письменно сообщать суд и участников производства, какие именно новые фактические обстоятельства уголовного преступления, в совершении которого обвиняется лицо, были установлены в ходе судебного разбирательства и стали основанием для изменения обвинения в суде.

Также планируется внести изменения в статью 341 УПК по установлению конкретного временного промежутка (до 30 дней), в течение которого прокурор должен будет подать в суд измененный обвинительный акт.

Авторы проекта надеются, что это позволит повысить ответственность прокурора при принятии решения об изменении обвинения в суде; конкретизировать необходимость прокурора указать, какие именно новые фактические обстоятельства уголовного преступления, в совершении которого обвиняется лицо, были установлены в ходе судебного разбирательства и установить конкретный временной промежуток, в течение которого прокурор должен будет подать в суд измененный обвинительный акт.

"Члены комитета... приняли решение рекомендовать Верховной раде законопроект №2165 принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в парламент будет внесен отдельный законопроект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) об уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации обличителями коррупции.

Как писало РБК-Украина, вступил в силу закон №187-IX, которым из УПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы.