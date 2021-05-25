Раде рекомендуют усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции

Верховной раде рекомендуют усилить защиту детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу соответствующий законопроект №5330-1.

Проект запрещает использование образов всех детей (а не только несовершеннолетних) в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и в проведении зрелищных мероприятий такого характера.

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ "О защите общественной морали"(№5330-1)", - сказано в сообщении.