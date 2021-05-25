Раде рекомендуют усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции

Верховной раде рекомендуют усилить защиту детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу соответствующий законопроект №5330-1.
Проект запрещает использование образов всех детей (а не только несовершеннолетних) в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и в проведении зрелищных мероприятий такого характера.
"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ "О защите общественной морали"(№5330-1)", - сказано в сообщении.
Напомним, в середине марта в Украине ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Соответствующий закон вступил в силу.
Он закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, домогательства к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, а также за привлечение ребенка к участию в них.
Как писало РБК-Украина, 18 февраля народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3055.
В январе 2020 года глава государства Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине реестра педофилов.