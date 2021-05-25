Раді рекомендують посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції

Верховній раді рекомендують посилити захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу відповідний законопроект №5330-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект забороняє використання образів усіх дітей (а не тільки неповнолітніх) у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру та у проведенні видовищних заходів такого характеру.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про внесення змін до ЗУ "Про захист суспільної моралі" (№5330-1)", - сказано у повідомленні.