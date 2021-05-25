Раді рекомендують посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції

Верховній раді рекомендують посилити захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу відповідний законопроект №5330-1.
Проект забороняє використання образів усіх дітей (а не тільки неповнолітніх) у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру та у проведенні видовищних заходів такого характеру.
"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про внесення змін до ЗУ "Про захист суспільної моралі" (№5330-1)", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у середині березня в Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Відповідний закон набув чинності.
Він закріплює в українському законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія" і встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення і використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітнього, а також за залучення дитини до участі в них.
Як писало РБК-Україна, 18 лютого народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №3055.
У січні 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про введення в Україні реєстру педофілів.