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Раді рекомендують посилити підтримку фермерів до 35 років

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 11:37
Раді рекомендують посилити підтримку фермерів до 35 років Фото: Раді рекомендують схвалити закон для підтримки фермерів до 35 років (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують посилити підтримку фермерів до 35 років. Комітет з питань аграрної політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект №4046.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон унормовує склад земельних ділянок фермерських господарств, у користуванні яких знаходяться земділянки, передані їм на підставі Державних актів на право постійного користування.

Планується розширити коло отримувачів держпідтримки через Укрдержфонд, закріпивши статус сімейних фермерських господарств, як отримувачів такої підтримки.

Пропонується держпідтримка фермерського господарства, голова якого має вік до 35 років (включно).

У Раді очікують, що цей закон надасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із сільських територій.

"Ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону №4046", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада підтримала цей закон за основу у лютому.

Як писало РБК-Україна, в Україні у рамках земельної реформи може з'явитися Фонд гарантування кредитів для фермерів. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №3205-2.

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