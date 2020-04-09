Раде рекомендуют усилить ответственность за загрязнение воздуха

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде усилить ответственность за загрязнение воздуха. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В частности, члены комитета рассмотрели законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) и альтернативный к нему законопроект №2339-1.

Проектом №2339 предусматривается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

"Народные депутаты во время обсуждения отмечали, что этот законопроект нужно принимать быстро и принимать жесткие меры в отношении тех, кто нарушает правила противопожарной безопасности, выжигает сухую растительность, мусор, другие виды отходов", - указано в сообщении.

Так, комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать ВР принять закон №2339 за основу, а законопроект №2339-1 принять за основу.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект №3307 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков". Кроме того, Кабинет министров разработал проект закона об ответственности за сжигание растительности без разрешения.

Как писало РБК-Украина, в Киеве за последнюю неделю, с 31 марта по 6 апреля, синоптики зафиксировали увеличение загрязнения воздуха.