Раді рекомендують посилити відповідальність за забруднення повітря

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується схвалити за основу

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді посилити відповідальність за забруднення повітря. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, члени комітету розглянули законопроект №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) та альтернативний до нього законопроект №2339-1.

Проектом №2339 передбачається суттєво підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

"Народні депутати під час обговорення зазначали, що цей законопроект потрібно приймати швидко та вживати жорстких заходів щодо тих, хто порушує правила протипожежної безпеки, випалює суху рослинність, сміття, інші види відходів", - вказано у повідомленні.

Так, комітет за результатами розгляду прийняв рішення рекомендувати ВР схвалити закон №2339 за основу, а законопроект №2339-1 направити на доопрацювання.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано законопроект №3307 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків". Крім того, Кабінет міністрів розробив проект закону про відповідальність за спалювання рослинності без дозволу.

Як писало РБК-Україна, у Києві за останній тиждень, з 31 березня по 6 квітня, синоптики зафіксували збільшення забруднення повітря.