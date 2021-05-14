Раде рекомендуют усилить ответственность за незаконные действия с электронными кошельками
В Украине могут ужесточить уголовную ответственность за незаконные действия с электронными кошельками. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №4365.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Этот документ дополняет законопроект "О платежных услугах" (№4364), который сейчас готовит ко второму чтению комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Проект закона №4365 вводит дифференциацию ответственности за незаконное предоставление платежных услуг в связи с распределением услуг на: платежные, ограниченные платежные и технологические.
Устанавливается ответственность за неавторизованное занятие деятельностью на платежном рынке. Национальную полицию хотят наделить полномочиями составлять протоколы о таких административных нарушениях.
Предлагается усилить уголовную ответственность за незаконные действия с платежными инструкциями, платежными инструментами и средствами доступа к банковским и платежным счетам, электронным кошелькам.
Также предлагается установить такую ответственность за операции с электронными деньгами лицами, которые не прошли авторизацию в соответствии с законодательством.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.
Напомним, финкомитет рекомендует ВР принять законопроект №4364 во втором чтении. Он призван улучшить качество платежных услуг в Украине.
Как писало РБК-Украина, в конце февраля Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4364.