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Раде рекомендуют усилить ответственность за незаконные действия с электронными кошельками

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Украина, Пятница 14 мая 2021 12:04
Раде рекомендуют усилить ответственность за незаконные действия с электронными кошельками Фото: Раде рекомендуют одобрить закон об ответственности за незаконные действия с е-кошельками (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут ужесточить уголовную ответственность за незаконные действия с электронными кошельками. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №4365.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Этот документ дополняет законопроект "О платежных услугах" (№4364), который сейчас готовит ко второму чтению комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Проект закона №4365 вводит дифференциацию ответственности за незаконное предоставление платежных услуг в связи с распределением услуг на: платежные, ограниченные платежные и технологические.

Устанавливается ответственность за неавторизованное занятие деятельностью на платежном рынке. Национальную полицию хотят наделить полномочиями составлять протоколы о таких административных нарушениях.

Предлагается усилить уголовную ответственность за незаконные действия с платежными инструкциями, платежными инструментами и средствами доступа к банковским и платежным счетам, электронным кошелькам.

Также предлагается установить такую ​​ответственность за операции с электронными деньгами лицами, которые не прошли авторизацию в соответствии с законодательством.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, финкомитет рекомендует ВР принять законопроект №4364 во втором чтении. Он призван улучшить качество платежных услуг в Украине.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4364.

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