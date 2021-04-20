Раде рекомендуют окончательно принять закон об "открытом банкинге": что он предлагает

В Украине хотят улучшить качество платежных услуг . Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4364.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Ко второму чтению закона поступило 334 предложения от народных депутатов. Дополнительно было наработано 134 предложения, которые нуждаются в поддержке комитета.

В общем предлагается учесть 322 предложения, в том числе 20 частично и 37 редакционно. Отклонено 146 предложений народных депутатов.

Предусмотрено не устанавливать никаких ограничений ставок интерчейнджа и эквайринга, вместе с тем предоставив предприятиям торговли механизм конкурентного урегулирования их размера.

Отметим, межбанковская комиссия (интерчейндж) устанавливается платежной системой. Ее платит банк, обслуживающий POS-терминал торговца в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных POS-терминалов.

Национальный банк Украины получает право запрашивать у международных платежных систем статистическую информацию о размере ставок интерчейнджа и эквайринга и публиковать ее.

Дискуссию вызвал вопрос предельных размеров ставок интерчейнджа и эквайринга, поскольку на сегодня они являются слишком большими по сравнению с другими странами. Однако предложение о поэтапном снижении ставок интерчейнджа не набрало необходимого количества голосов.

Прописано, что график обеспечения всеми торговцами возможности осуществления безналичных расчетов должен утвердить Кабинет министров.

Усиливаются требования к аутентификации пользователей.

Закон предлагает расширить перечень ограниченных платежных услуг - услуг, получение разрешения на проведение которых является упрощенным.

Также убирается норма об ответственности поставщиков услуг в случаях проведения платежных операций, при которых списание средств происходит со счета не того плательщика без вины поставщика услуг.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной в сравнительной таблице", - говорится в сообщении.