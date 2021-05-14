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Раді рекомендують посилити відповідальність за незаконні дії з електронними гаманцями

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 12:04
Раді рекомендують посилити відповідальність за незаконні дії з електронними гаманцями Фото: Раді рекомендують схвалити закон про відповідальність за незаконні дії з е-гаманцями (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть посилити кримінальну відповідальність за незаконні дії з електронними гаманцями. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №4365.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правоохоронної діяльності.

Цей документ доповнює законопроект "Про платіжні послуги" (№4364), який зараз готує до другого читання комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Проект закону №4365 запроваджує диференціацію відповідальності за незаконне надання платіжних послуг у зв’язку із розподілом послуг на: платіжні, обмежені платіжні та технологічні.

Встановлюється відповідальність за неавторизоване заняття діяльністю на платіжному ринку. Національну поліцію хочуть наділити повноваженнями складати протоколи про такі адміністративні порушення.

Пропонується посилити кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, платіжними інструментами й засобами доступу до банківських та платіжних рахунків, електронних гаманців.

Також пропонують встановити таку відповідальність за операції з електронними грошима особами, які не пройшли авторизацію відповідно до законодавства.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, фінкомітет рекомендує ВР прийняти законопроект №4364 у другому читанні. Він покликаний поліпшити якість платіжних послуг в Україні.

Як писало РБК-Україна, наприкінці лютого Рада схвалила за основу відповідний законопроект №4364.

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