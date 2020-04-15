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Раде рекомендуют усилить ответственность за экспорт противоэпидемических товаров

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 13:22
Раде рекомендуют усилить ответственность за экспорт противоэпидемических товаров
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендует ВР принять соответствующий законопроект во втором чтении

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует усилить уголовную ответственность за незаконный вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, члены комитета на заседании 15 апреля рассмотрели подготовленный ко второму чтению законопроект №3271 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения".

Указано, что председатель подкомитета Александр Бакумов доложил о проработанных подкомитетом предложениях, поступивших от парламентариев. В частности, предложения сводились к тому, чтобы ограничить в определенном времени действие этой законодательной нормы. По его словам, учесть их в предложенном тексте невозможно, поскольку разрушается цель законопроекта.

"В редакции, принятой в первом чтении, проект должен обеспечить предотвращение незаконного вывоза через таможенную границу товаров противоэпидемического назначения, когда ситуация не наступила, и правительство имеет право принимать ограничения на экспорт, когда еще нет карантина и когда нет чрезвычайной ситуации либо не введено чрезвычайное положение, то есть сработать заранее, ограничить экспорт противоэпидемических средств", - указано в сообщении.

"По результатам рассмотрения 13 голосами "за" при 9 воздержавшихся приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №3271 во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета", - информируют в ВР.

Напомним, 30 марта Верховная рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, с 12 марта запрещен вывоз из Украины товаров противоэпидемического назначения.

Однако несмотря на карантин в Украине и запрет на экспорт медицинских товаров, в Израиль пытались вывезти маски на 1 млн гривен. Суд арестовал груз с 21000 медицинских масок.

Подчеркнем, с 6 апреля в стране введен обязательный масочный режим.

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