Раде рекомендуют урегулировать применение оружия пограничниками: в каких случаях
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект, который регулирует применение оружия и боевой техники пограничниками. Они смогут применять оружие для предотвращения конфликтов и провокаций на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.
Сообщается, что законопроект дает пограничникам право проводить поверхностную проверку людей, вещей и транспортных средств, а также досматривать задержанных и изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или нанести вред жизни или здоровью.
Также определяются особенности применения средств принуждения, физического воздействия, применения и использования специальных средств, огнестрельного оружия, вооружения и боевой техники.
В частности, применять оружие разрешается для:
- отражение нападения на пограничников, защиты других лиц, освобождения заложников, отражении нападения на охраняемые объекты;
- задержания подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления при попытке к бегству;
- задержания вооруженного человека, который пытается скрыться;
- остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель угрозу жизни или здоровья людей;
- уничтожения беспилотников в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы.
Профильный комитет по итогам заседания рекомендовал Верховной раде принять законопроект №5232 во втором чтении и в целом.