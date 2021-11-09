Раді рекомендують врегулювати застосування зброї прикордонниками: в яких випадках

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради рекомендує парламенту прийняти у другому читанні законопроект, який регулює застосування зброї та бойової техніки прикордонниками. Вони зможуть застосовувати зброю для попередження конфліктів і провокацій на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради .

Повідомляється, що законопроект дає прикордонникам право проводити поверхневу перевірку людей, речей і транспортних засобів, а також оглядати затриманих і вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або завдати шкоди життю або здоров'ю.

Також визначаються особливості застосування засобів примусу, фізичного впливу, застосування і використання спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння і бойової техніки.

Зокрема, застосовувати зброю дозволяється для:

відбиття нападу на прикордонників, захисту інших осіб, звільнення заручників, відбитті нападу на охоронювані об'єкти;

затримання підозрюваного у скоєнні тяжкого або особливо тяжкого злочину при спробі до втечі;

затримання озброєної людини, яка намагається втекти;

зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій загрозу життю або здоров'я людей;

знищення безпілотників у межах прикордонної смуги, над або поблизу кораблів, катерів та суден забезпечення Держприкордонслужби.

Профільний комітет за підсумками засідання рекомендував Верховній раді прийняти законопроект № 5232 у другому читанні і в цілому.