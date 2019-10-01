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Раді рекомендують врегулювати застосування бойової техніки і зброї в особливий період

Новини » Політика    01.10.2019 - 17:51
Раді рекомендують врегулювати застосування бойової техніки і зброї в особливий період
Фото: будівля Верховної ради (РБК-Україна)

Комітет з нацбезпеки пропонує Раді прийняти проект закону №1224 у другому читанні

Комітет з питань національної безпеки рекомендує Верховній раді України прийняти у другому читанні законопроект №1224 "Про внесення змін у деякі закони України про застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, 1 жовтня відбулося засідання комітету, під час якого народні депутати розглянули проект.

"1 жовтня відбулося засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому розглядалися підготовлені до другого читання проекти законів... "Про внесення змін у деякі закони України про застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період" (№1224)... За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому", - зазначено в повідомленні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроекту №1224 "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період". Документ підтримали 278 народних депутатів.

Крім того, Верховна рада прийняла за основу законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України. Закон підтримали 286 народних депутатів. Документом передбачено законодавче врегулювання видання Плану оборони України та надання права президенту затверджувати його структуру.

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