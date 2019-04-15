Раде рекомендуют упростить доступ лиц с инвалидностью к ЖК объектам

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует Верховной раде упростить доступ лиц с инвалидностью к жилищно-коммунальным объектам, приняв соответствующий законопроект №7370 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании сферы захоронения". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон рекомендуется принять во втором чтении.

"Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности" (об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности). Члены комитета рассмотрели законопроект №7370 на заседании 10 апреля", - сказано в сообщении.

Так, в ходе подготовки проекта ко второму чтению было подано 10 предложений, из них 6 учтено, в том числе частично и редакционно, а 4 - отклонены.

При разработке предложений и подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении:

уточнен перечень объектов, которые подлежат обустройству средствами беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

регламентирована процедура обустройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

введено понятие "маломобильные группы населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам".

Напомним, в конце 2018-го Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №7370 "О внесении изменений в закон "О регулировании градостроительной деятельности" (об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности)".

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы в начале декабря 2018 года приняли в целом законопроект №6211 "О внесении изменений в статью 9 закона "О судебном сборе" о создании условий для обеспечения доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к помещениям судов". Законом предусматривается использование средств от уплаты судебного сбора на переоборудование помещений судов для лиц с инвалидностью.