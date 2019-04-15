Раді рекомендують спростити доступ осіб з інвалідністю до ЖК об'єктів

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендує Верховній раді спростити доступ осіб з інвалідністю до житлово-комунальних об'єктів, прийнявши відповідний законопроект №7370 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон рекомендується прийняти у другому читанні.

"Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендує прийняти у другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності). Члени комітету розглянули законопроект №7370 на засіданні 10 квітня", - сказано у повідомленні.

Так, у ході підготовки проекту до другого читання було подано 10 пропозицій, з них 6 враховано, у тому числі частково й редакційно, а 4 - відхилено.

При опрацюванні пропозицій та підготовки законопроекту до розгляду у другому читанні:

уточнено перелік об’єктів, які підлягатимуть улаштовуванню засобами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

регламентовано процедуру улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

введено поняття "маломобільні групи населення" та "засоби безперешкодного доступу о об’єктів".

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №7370 "Про внесення змін до закону "Про регулювання містобудівної діяльності"(щодо посилення захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при здійсненні містобудівної діяльності)".

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи на початку грудня 2018-го прийняли в цілому законопроект №6211 "Про внесення змін до статті 9 закону "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів". Законом передбачається використання коштів від сплати судового збору на переобладнання приміщень судів для осіб з інвалідністю.