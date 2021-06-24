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Раде не рекомендуют упрощать расторжение брака в течение года с рождения ребенка

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют не упрощать процедуру расторжения брака в течение года с рождения ребенка. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует ВР вернуть на доработку авторам соответствующий законопроект №5492.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде вернуть на доработку субъекту права законодательной инициативы проект закона о внесении изменений в статью 110 и 111 Семейного кодекса №5492", - указано в сообщении.

Документ предлагал исключить части вторую-четвертую статьи 110 Семейного кодекса.

Эти части определяют, что брак невозможно разорвать в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.

"Члены комитета согласились с позицией автора Семейного кодекса Зориславы Ромовской, что невозможность предъявления иска о расторжении брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка направлена ​​как на защиту права ребенка на семью, так и на защиту женщины", - указано в сообщении.

Парламентарии подчеркнули, что период первой беременности и первые месяцы жизни новорожденного являются сложным испытание для супругов, а упрощение процедуры расторжения брака приведет к большему количеству разводов и неполных семей.

"По мнению членов комитета, законопроект нуждается в существенной доработке, а именно при сохранении запрета на предъявление иска о расторжении брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, необходимо расширить перечень случаев, при которых разрешается подавать соответствующий иск", - информируют в Раде.

Напомним, в ВР раскритиковали законопроект №5549, который предусматривает шесть лет тюрьмы за похищение ребенка одним из родителей. Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует вернуть его на доработку авторам.

Как писало РБК-Украина, ранее правоохранительный комитет рекомендовал ВР включить соответствующий законопроект №5549 в повестку дня.

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