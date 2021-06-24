Раді не рекомендують спрощувати розірвання шлюбу протягом року з народження дитини

"Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній раді повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проект закону про внесення змін до статті 110 та 111 Сімейного кодексу № 5492", - вказано у повідомленні.

Документ пропонував виключити частини другу-четверту статті 110 Сімейного кодексу.

Ці частини визначають, що шлюб неможливо розірвати протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини.

"Члени комітету погодилися з позицією автора Сімейного кодексу Зорислави Ромовської, що неможливість пред’явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини спрямована як на захист права дитини на сім'ю, так і на захист жінки", - вказано у повідомленні.

Парламентарі підкреслили, що період першої вагітності та перші місяці життя новонародженої є складним випробування для подружжя, а спрощення процедури розірвання шлюбу призведе до більшої кількості розлучень та неповних сімей.

"На думку членів комітету, законопроект потребує суттєвого доопрацювання, а саме при збереженні заборони на подання позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, необхідно розширити перелік випадків, за яких дозволяється подавати відповідний позов", - інформують у Раді.