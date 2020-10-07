Раде рекомендуют существенно повысить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам экологической политики рекомендует Верховной раде повысить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Соответствующий законопроект №4157 рекомендуется принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Рассмотрев законопроект № 4157 комитет принял решение о поддержке принятия за основу", - указано в сообщении.

Размеры штрафов

Штрафовать будут за нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности, в частности, использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению. Закон предлагает штраф для граждан в размере от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов (510-1700 грн) и для должностных лиц, а также физических лиц-предпринимателей - от 50 до 200 НМДГ (850-3400 грн).

Сейчас же штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

За хоздеятельность без декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожбезопасности хотят штрафовать на сумму от 150 до 200 НМДГ (2550-3400 грн), а это вдвое выше действующих штрафов.

Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 200 до 600 минимумов (3400-10200 грн), вместо штрафа от 51 до 119 грн.

Кроме того, невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для граждан от 60 до 200 НМДГ (1020-3400 грн) и для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 100 до 500 НМДГ (1700-8500 грн). Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Напомним, Кабмин также внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм; его зарегистрировали в конце сентября под №4150.

Как писало РБК-Украина, в Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.

Напомним также, что в конце июля правительство предложило парламенту наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами.