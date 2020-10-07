Раді рекомендують суттєво підвищити штрафи за порушення пожежної безпеки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань екологічної політики рекомендує Верховній раді підвищити штрафи за порушення пожежної безпеки. Відповідний законопроект №4157 рекомендується прийняти за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Розглянувши законопроект № 4157 комітет прийняв рішення про підтримку прийняття за основу", - зазначено в повідомленні.

Розміри штрафів

Штрафувати будуть за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, зокрема, використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням. Закон пропонує штраф для громадян у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (510-1700 грн) і для посадових осіб, а також фізичних осіб-підприємців - від 50 до 200 НМДГ (850-3400 грн).

Зараз же штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

За госпдіяльність без декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожбезпеки хочуть штрафувати на суму від 150 до 200 НМДГ (2550-3400 грн), а це вдвічі вище діючих штрафів.

Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 200 до 600 мінімумів (3400-10200 грн), замість штрафу від 51 до 119 грн.

Крім того, невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для громадян від 60 до 200 НМДГ (1020-3400 грн) і для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців - від 100 до 500 НМДГ (1700-8500 грн). Зараз штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

Нагадаємо, Кабмін також вніс до Верховної ради законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення пожежних норм; його зареєстрували в кінці вересня під №4150.

Як писало РБК-Україна, в Україні планують встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів.

Нагадаємо також, що в кінці липня уряд запропонував парламенту карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки серйозними штрафами.