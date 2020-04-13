Раде рекомендуют разрешить обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В законе прописана процедура образования временных учреждений здравоохранения

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

Законопроектом, в частности, предлагается:

дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация

установить, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров в решении об установлении карантина;

предусмотреть выдачу и оплату больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях)

определить условия выезда граждан из зоны карантина (после проведения медицинского обследования и получения соответствующей медицинской справки в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья).

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в случае установления карантина на время его действия образовывать в соответствии с потребностью временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали) и обсерваторы с целью дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению.

Предложенные законопроектом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

На этот период законопроектом также предлагается разрешить обработку персональных данных без согласия лица, исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

"Это касается исключительно данных о лице, которое заболело COVID-19... В частности, речь идет о сведениях о состоянии здоровья, месте госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения, месте жительства, работе/учебе", - указано в сообщении.

Так, законопроектом предусмотрено, что в течение 30 дней после окончания периода установления карантина такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.

"Комитет... принял решение рекомендовать Верховной раде безотлагательно включить указанный законопроект в повестку дня внеочередного заседания Верховной рады девятого созыва и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, данный проект закона был внесен в Раду 10 апреля.

Как писало РБК-Украина, глава ВР Дмитрий Разумков заявлял, что внеочередное заседание парламента состоится в понедельник, 13 апреля. Он анонсировал, что на нем состоится рассмотрение этого законопроекта.