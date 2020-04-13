Раді рекомендують дозволити обробку даних хворих СOVID-19 без їх згоди

У законі прописана процедура утворення тимчасових закладів охорони здоров'я
Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендує Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №3320 "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" з приводу запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.
Законопроектом, зокрема, пропонується:
Крім того, законопроектом пропонується надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії утворювати відповідно до потреби тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі) та обсерватори з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню.
Запропоновані законопроектом норми обмежені у часі та будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.
На цей період законопроектом також пропонується дозволити обробку персональних даних без згоди особи, виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.
"Це стосується виключно даних про особу, яка захворіла на COVID-19... Зокрема, мова йде про відомості щодо стану здоров’я, місця госпіталізації, прізвища, ім’я, по батькові хворого, дати його народження, місця проживання, роботи/навчання", - вказано у повідомленні.
Так, законопроектом передбачено, що протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.
"Комітет... прийняв рішення рекомендувати Верховній раді невідкладно включити зазначений законопроект до порядку денного позачергового засідання Верховної ради дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон", - підкреслюється у повідомленні.
Нагадаємо, даний проект закону був внесений в Раду 10 квітня.
Як писало РБК-Україна, глава ВР Дмитро Разумков заявляв, що позачергове засідання парламенту відбудеться у понеділок, 13 квітня. Він анонсував, що на ньому відбудеться розгляд цього законопроекту.