Раді рекомендують дозволити обробку даних хворих СOVID-19 без їх згоди

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законі прописана процедура утворення тимчасових закладів охорони здоров'я

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендує Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №3320 "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" з приводу запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

дати визначення поняттям самоізоляція, обсерватор, обсервація

встановити, що підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, обсервації та госпіталізації визначаються Кабінетом міністрів у рішенні про встановлення карантину;

передбачити видачу та оплату лікарняних на період перебування осіб у самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях);

визначити умови виїзду громадян із зони карантину (після проведення медичного обстеження та отримання відповідної медичної довідки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я).

Крім того, законопроектом пропонується надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії утворювати відповідно до потреби тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі) та обсерватори з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню.

Запропоновані законопроектом норми обмежені у часі та будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.

На цей період законопроектом також пропонується дозволити обробку персональних даних без згоди особи, виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

"Це стосується виключно даних про особу, яка захворіла на COVID-19... Зокрема, мова йде про відомості щодо стану здоров’я, місця госпіталізації, прізвища, ім’я, по батькові хворого, дати його народження, місця проживання, роботи/навчання", - вказано у повідомленні.

Так, законопроектом передбачено, що протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.

"Комітет... прийняв рішення рекомендувати Верховній раді невідкладно включити зазначений законопроект до порядку денного позачергового засідання Верховної ради дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як закон", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, даний проект закону був внесений в Раду 10 квітня.

Як писало РБК-Україна, глава ВР Дмитро Разумков заявляв, що позачергове засідання парламенту відбудеться у понеділок, 13 квітня. Він анонсував, що на ньому відбудеться розгляд цього законопроекту.