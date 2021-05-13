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Раде рекомендуют разрешить неоплачиваемые отпуска работникам театра

Автор: Юлия Струк

Работники театров смогут получить неоплачиваемые отпуска для творческой деятельности вне основного места работы. Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует ВР принять соответствующий законопроект №5205.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Недавно наш комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №5205, который даст работникам театров возможность воспользоваться творческим отпуском для творческой деятельности вне основного места работы", - сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Нардеп отметила, что художественный и артистический персонал сможет воспользоваться творческим отпуском без сохранения заработной платы на срок, определенный в контракте индивидуально с каждым профессиональным творческим работником.

"Сейчас максимальный срок - всего 15 дней, чего на практике часто недостаточно. После принятия закона артисты, представляющие Украину на иностранных гастролях, смогут оставаться солистами украинских театров", - пояснила парламентарий.

Напомним, в мае 2019 года Рада 8 созыва во второй раз отклонила законопроект, которым предлагалось разрешить работникам театров брать неоплачиваемые отпуска на время гастролей за рубежом.

Как писало РБК-Украина, парламент впервые провалил этот закон в июне 2018 года.

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