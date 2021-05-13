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Раді рекомендують дозволити неоплачувані відпустки працівникам театру

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Україна, Четвер 13 травня 2021 13:00
Раді рекомендують дозволити неоплачувані відпустки працівникам театру Фото: Раді рекомендують схвалити закон про неоплачувані відпустки працівникам театру (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Працівники театрів зможуть отримати неоплачувані відпустки для творчої діяльності поза основним місцем роботи. Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ВР ухвалити відповідний законопроект №5205.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

"Нещодавно наш комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №5205, який дасть працівникам театрів можливість скористатися творчою відпусткою для творчої діяльності поза основним місцем роботи", - повідомила замглави фракції СН Євгенія Кравчук.

Нардеп зазначила, що художній та артистичний персонал зможе скористатися творчою відпусткою без збереження заробітної плати на термін, визначений у контракті індивідуально з кожним професійним творчим працівником.

"Зараз максимальний термін - лише 15 днів, чого на практиці часто недостатньо. Після ухвалення закону артисти, які представляють Україну на іноземних гастролях, зможуть залишатися солістами українських театрів", - пояснила парламентар.

Нагадаємо, у травні 2019 року Рада 8 скликання вдруге відхилила законопроект, яким пропонувалося дозволити працівникам театрів брати неоплачувані відпустки на час гастролей за кордоном.

Як писало РБК-Україна, парламент вперше провалив цей закон у червні 2018 року.

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