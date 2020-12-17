Раде рекомендуют разрешить допуск иностранных военных в Украину на учения

Верховной раде рекомендуют разрешить допуск иностранных военнослужащих в Украину на обучение в 2021 году. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует ВР принять в целом соответствующий законопроект №4499.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Этот закон предлагает одобрить решение президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в следующем году.

"Комитет по результатам рассмотрения принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять законопроект за основу и в целом", - указано в сообщении.

Члены комитета также рассмотрели изменения в основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы.

Напомним, Зеленский просит ВР разрешить допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. Соответствующий законопроект он вчера зарегистрировал в парламенте.

На финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины в 2021 году, закладывают 38 559,44 тысячи гривен. Учения будут финансироваться в рамках ассигнований Министерства обороны.

Как писало РБК-Украина, в 2020 году на финансирование учений в Украине выделили 63 824 300 гривен.

Так, закон о допуске иностранных военных на учения в Украину в 2020 году Рада приняла в начале марта.