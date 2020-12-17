Раді рекомендують дозволити допуск іноземних військових в Україну на навчання

Верховній раді рекомендують дозволити допуск іноземних військовослужбовців в Україну на навчання у 2021 році. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує ВР прийняти в цілому відповідний законопроект №4499.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Цей закон пропонує схвалити рішення президента Володимира Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у наступному році.

"Комітет за результатами розгляду ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді України прийняти законопроект за основу та в цілому", - вказано у повідомленні.

Члени комітету також розглянули зміни до основних показників державного оборонного замовлення на 2020 - 2022 роки.

Нагадаємо, Зеленський просить ВР дозволити допуск іноземних військовослужбовців на територію України для участі у навчаннях у 2021 році. Відповідний законопроект він вчора зареєстрував у парламенті.

На фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням навчань на території України у 2021 році, закладають 38 559,44 тисячі гривень. Навчання будуть фінансуватися у межах асигнувань Міністерства оборони.

Як писало РБК-Україна, в 2020 році на фінансування навчань в Україні виділили 63 824 300 гривень.

Так, закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну у 2020 році Рада прийняла на початку березня.