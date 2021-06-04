Раде рекомендуют расширить доступ адвокатов в тюрьмы с учетом предложений Зеленского

Верховной раде рекомендуют принять закон о расширении доступа адвокатов в тюрьмы с учетом предложений президента Владимира Зеленского . Ранее глава государства ветировал соответствующий законопроект №2063.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики.

Закон предлагает урегулировать право защитника без ограничения времени и количества иметь свидания с лицами, которые нуждаются в такой защите, в рабочие, выходные, нерабочие дни.

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять доработанный проект закона для повторного внесения на рассмотрение ВРУ в целом", - сказано в сообщении.