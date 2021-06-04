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Раде рекомендуют расширить доступ адвокатов в тюрьмы с учетом предложений Зеленского

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять закон о расширении доступа адвокатов в тюрьмы с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Ранее глава государства ветировал соответствующий законопроект №2063.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики.

Закон предлагает урегулировать право защитника без ограничения времени и количества иметь свидания с лицами, которые нуждаются в такой защите, в рабочие, выходные, нерабочие дни.

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять доработанный проект закона для повторного внесения на рассмотрение ВРУ в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце апреля ВР отправила соответствующий законопроект на доработку в профильный комитет.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект Рада приняла во втором чтении в конце февраля.

Так, в Украине могут разрешить принудительное кормление осужденных.

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