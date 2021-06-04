Раді рекомендують розширити доступ адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій Зеленського

Верховній раді рекомендують схвалити закон про розширення доступу адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського. Раніше глава держави ветував відповідний законопроект №2063.
Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики.
Закон пропонує унормувати право захисника без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, що потребують такого захисту, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні.
"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти доопрацьований проект закону для повторного внесення на розгляд ВРУ в цілому", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці квітня ВР відправила відповідний законопроект на доопрацювання у профільний комітет.
Як писало РБК-Україна, даний законопроект Рада прийняла в другому читанні в кінці лютого.
Так, в Україні можуть дозволити примусове годування засуджених.