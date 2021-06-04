Раді рекомендують розширити доступ адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій Зеленського

Верховній раді рекомендують схвалити закон про розширення доступу адвокатів до в'язниць з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського. Раніше глава держави ветував відповідний законопроект №2063.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики.

Закон пропонує унормувати право захисника без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, що потребують такого захисту, у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти доопрацьований проект закону для повторного внесення на розгляд ВРУ в цілому", - сказано у повідомленні.