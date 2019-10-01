Раді рекомендують продовжити строки опрацювання ветованого Виборчого кодексу

Фото: Аліна Загоруйко (facebook.com alina zagoruyko)

У комітеті з організації держвлади зазначили, що ВР потрібно більше часу на підготовку кодексу до розгляду

Комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній раді продовжити строки для опрацювання нового Виборчого кодексу, який було ветовано президентом України Володимиром Зеленським. Відповідне рішення оголосила заступник голови комітету Аліна Загоруйко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, президент сформулював цілу низку пропозицій до Виборчого кодексу. Тому Раді потрібно більше часу для його підготовку до повторного розгляду.

Таке рішення підтримали 26 членів комітету.

"У своїх пропозиціях президент сформулював цілу низку зауважень практично до всіх аспектів врегулювання кодексу, що засвідчує необхідність його серйозного доопрацювання. Зважаючи на обсяги матеріалу, пропонується комітету рекомендувати ВРУ встановити строк розгляду на пленарному засіданні виборчого кодексу №0978 не пізніше як 90 днів з дня його повернення для повторного розгляду", - заявила Загоруйко.

Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков заявив, що в парламенті планують розробити новий варіант Виборчого кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський пояснив вето Виборчого кодексу. Він вніс у Верховну раду текст пропозицій до нового Виборчого кодексу за відкритими списками.

У пропозиціях зазначено, що Виборчий кодекс містить положення, які не відповідають Конституції України, а також не враховують останні зміни до виборчого законодавства.

Додамо також, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій у кінці серпня підписав законопроект про новий Виборчий кодекс.