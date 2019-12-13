Раді рекомендують продовжити угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Угоду передбачається продовжити до серпня 2020 року

Комітет Верховної ради з інтеграції України з Європейським союзом рекомендує парламенту продовжити угоду з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Зокрема, ухвалення проекту закону №0007 дасть змогу ратифікувати угоду (у формі обміну нотами) між Україною та Нідерландами про продовження до 1 серпня 2020 року строку дії угоди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, що сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17.

Так, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Нідерландів, українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на території України 17 липня 2014 року.

"Під час засідання члени комітету розглянули та підтримали проект… про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2020 року строку дії угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (№0007)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2018 року ВР прийняла за основу і в цілому законопроект №0204 про ратифікацію угоди з Нідерландами про продовження до 1 серпня 2019 року строку дії угоди про Міжнародну місії захисту розслідування від 28 липня 2014 року.

Як писало РБК-Україна, у жовтні у Нідерландах більшість у Палаті представників забажала, щоб роль України в катастрофі MH17 була додатково досліджена.

Додамо також, влітку Bellingcat ідентифікував причетних до катастрофи MH17.