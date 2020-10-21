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Раде рекомендуют принять закон Зеленского о реформе СБУ

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять законопроект №3196 авторства президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины. Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Приняли решение рекомендовать Верховной раде включить доработанный комитетом проект закона о внесении изменений в ЗУ "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, № 3196, в повестку дня четвертой сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять проект за основу", - указано в сообщении.

Отметим, ранее в документе предполагалось, что потребности СБУ на 2021-2027 годы включают в себя изменение штатной численности спецслужбы и осуществление всех соцвыплат, дальнейшее обновление специальной техники, осуществление оперативно-служебной деятельности.

В частности, в 2027 году на СБУ предлагалось дополнительно предусмотреть почти 23 млрд гривен кроме запланированных почти 12 млрд.

Напомним, в конце мая соответствующий законопроект Рада отправила на повторное первое чтение. За это проголосовали 287 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, этот закон президент внес в Раду еще в начале марта этого года.

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