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Раді рекомендують схвалити закон Зеленського про реформу СБУ

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують схвалити законопроект №3196 авторства президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки Україні. Таке рішення ухвалив комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді включити доопрацьований комітетом проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України, № 3196, до порядку денного четвертої сесії та за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти проект за основу", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, раніше у документі передбачалося, що потреби СБУ на 2021-2027 роки включають у себе зміну штатної чисельності спецслужби і здійснення всіх соцвиплат, подальше оновлення спеціальної техніки, здійснення оперативно-службової діяльності.

Зокрема, в 2027 році на СБУ пропонувалося додатково передбачити майже 23 млрд гривень крім запланованих майже 12 млрд.

Нагадаємо, наприкінці травня відповідний законопроект Рада відправила на повторне перше читання. За це проголосували 287 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, цей закон президент вніс до Ради ще на початку березня цього року.

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