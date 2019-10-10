Раде рекомендуют принять закон Зеленского о обличителях коррупции

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендует Раде принять законопроект президента во втором чтении

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект №1010 "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции". Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, при рассмотрении предложенных поправок на комитете возникла дискуссия по вопросам, касающимся выплаты вознаграждения обличителям. В частности, отмечалось, что вознаграждение является стимулом, а не компенсацией потерь обличителя.

"В итоге, было учтено предложение, что выплата вознаграждения обличителю осуществляется сразу после решения суда и не зависит от возвращения причиненного государству ущерба", - указано в сообщении.

Кроме того, обсуждалось предложение о снижении порога для выплаты вознаграждения. В законопроекте предусмотрена такая ​​выплата, если причиненный коррупционными действиями вред государству превышает 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Однако оно не нашло поддержки большинства членов комитета.

"Учтены предлагаемые изменения по определению размера вознаграждения за разоблачение преступления. Так, норма об установлении вознаграждения "в рамках 10%" заменена на фиксированное вознаграждение в размере 10% нанесенного государству ущерба коррупционным деянием. Кроме того, утверждено, что распределение вознаграждения между несколькими обличителями осуществляется "в равных частях", - пояснили в ВР.

Всего было рассмотрено 211 поправок к законопроекту.

Кроме того, члены комитета внесли технические изменения, которые согласовывают данный проект с законопроектом №1029 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", который недавно приняла Рада.

"Комитет утвердил сравнительную таблицу и принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по обличителям коррупции" во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками", - отмечается в сообщении.

Напомним, 13 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1010, за документ проголосовали 283 депутата ВР. До этого антикоррупционный комитет ВР не нашел в проекте рисков коррупции. Нардепы рекомендовали Раде принять законопроект президента за основу.

Как писало РБК-Украина ранее, президент в первый день работы ВР внес законопроект об обличителях коррупции: документ был зарегистрирован 29 августа под номером 1010 и определен Зеленским как неотложный.