Раді рекомендують схвалити закон Зеленського про викривачів корупції

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет рекомендує Раді прийняти законопроект президента у другому читанні

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики рекомендує парламенту прийняти у другому читанні законопроект №1010 "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про викривачів корупції". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, під час розгляду запропонованих правок на комітеті виникла дискусія щодо питань, які стосуються виплати винагороди викривачам. Зокрема, зазначалося, що винагорода є стимулом, а не компенсацією втрат викривачеві.

"У підсумку, було враховано пропозицію, що виплата винагороди викривачеві здійснюється одразу після рішення суду і не залежить від повернення завданої державі шкоди", - вказано у повідомленні.

Крім того, обговорювалася пропозиція про зниження порогу для виплати винагороди. У законопроекті передбачено таку виплату, якщо завдана корупційними діями шкода державі перевищує 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проте вона не знайшла підтримки більшості членів комітету.

"Враховано запропоновані зміни щодо визначення розміру винагороди за викриття злочину. Так, норму про встановлення винагороди "у межах 10%" замінено на фіксовану винагороду у розмірі 10% завданої державі шкоди корупційним діянням. Окрім того, затверджено, що розподіл винагороди між кількома викривачами здійснюється "у рівних частинах", - пояснили у ВР.

Усього було розглянуто 211 правок до законопроекту.

Крім того, члени комітету внесли технічні зміни, які узгоджують даний проект із законопроектом №1029 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", який нещодавно ухвалила Рада.

"Комітет затвердив порівняльну таблицю і прийняв рішення рекомендувати Верховній раді ухвалити проект закону "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції" у другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1010, за документ проголосували 283 депутата ВР. До цього антикорупційний комітет ВР не знайшов у проекті ризиків корупції. Нардепи рекомендували Раді прийняти законопроект президента за основу.

Як писало РБК-Україна раніше, президент в перший день роботи ВР вніс законопроект про викривачів корупції: документ був зареєстрований 29 серпня під номером 1010 і визначений Зеленським як невідкладний.