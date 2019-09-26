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В Раде анонсировали рассмотрение законов о внутреннем водном транспорте

Новости » Политика    26.09.2019 - 17:08
В Раде анонсировали рассмотрение законов о внутреннем водном транспорте
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете заверили, что рассмотрят три законопроекта на ближайших заседаниях

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования на ближайших заседаниях рассмотрит законопроекты о внутреннем водном транспорте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, глава комитета Олег Бондаренко заявил, что сейчас в Украине происходит переход от административно-территориального к бассейновому управлению водными ресурсами, внедряется интегрированный подход в управление водными ресурсами. По его словам, комитет и в дальнейшем будет работать над адаптацией водного законодательства к законодательству ЕС и определением путей развития и совершенствования водохозяйственного комплекса Украины.

"Бондаренко также сообщил о рассмотрении на ближайших заседаниях комитета нескольких законопроектов о внутреннем водном транспорте (рег. №№ 1182, 1182-1 и 1182-2), которыми, в частности, предусматривается урегулировать использование речных водных путей и их береговых полос для судоходства", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп рассказал, что также готовится к рассмотрению законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования №0869, который уже прошел первое чтение в парламенте предыдущего созыва.

"Его принятие будет способствовать созданию надлежащих цивилизованных условий для осуществления гражданами общего водопользования, устранению злоупотреблений правом пользования прибрежными защитными полосами и пляжными зонами со стороны юридических и физических лиц, которым предоставлено это право", - сообщили в Раде.

Следует отметить, министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее сообщил, что его министерство поддерживает евроинтеграционный законопроект №1182-1. По его словам, проект закона вводит европейскую модель для рынка внутренних водных перевозок, закладывает основы формирования честной конкуренции, а также обеспечит отделение деятельности по управлению инфраструктурой от предоставления услуг.

Напомним, в начале 2019-го Владимир Омелян, возглавлявший Министерство инфраструктуры, подчеркивал, что для развития грузопотока на Днепре Рада должна принять закон о внутреннем водном транспорте.

Как писало РБК-Украина, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что морские порты Украины уже третий год подряд демонстрируют увеличение грузооборота, несмотря на агрессию со стороны Российской Федерации в Азовском море и Керченском проливе.

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