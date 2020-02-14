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Комитет Рады рассмотрит доработанный закон о внутреннем водном транспорте

Новости » Политика     14.02.2020 - 13:39
Комитет Рады рассмотрит доработанный закон о внутреннем водном транспорте
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рассматривал соответствующий проект закона в декабре

Комитет Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры в пятницу, 14 февраля, рассмотрит законопроект №1182-1-д "О внутреннем водном транспорте". Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета.

Комитет определен головным по обработке этого закона.

"Законопроекты, по которым комитет определен главным: проект закона о внутреннем водном транспорте (р.№1182-1-д, н.д. Ю.Кисель и др.)", - указано в сообщении.

Кроме того, члены комитета рассмотрят целесообразность внесения на рассмотрение ВР законопроекта "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о создании Государственного фонда внутренних водных путей".

Напомним, комитет рассматривал законопроекты о внутреннем водном транспорте на своем заседании 11 декабря.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования анонсировал на ближайших заседаниях рассмотрение законопроектов о внутреннем водном транспорте.

Отметим, в начале 2019-го Владимир Омелян, возглавлявший Министерство инфраструктуры, подчеркивал, что для развития грузопотока на Днепре Рада должна принять закон о внутреннем водном транспорте.

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