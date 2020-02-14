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Раді рекомендують ухвалити закон про внутрішній водний транспорт

Новини » Політика     14.02.2020 - 17:06
Раді рекомендують ухвалити закон про внутрішній водний транспорт
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Відповідний доопрацьований проект закону №№1182-1-д рекомендується ухвалити за основу

Комітет з питань транспорту рекомендує парламенту ухвалити законопроект про внутрішній водний транспорт. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, члени комітету розглянули проект закону №1182-1-д, який був доопрацьований та поданий 45 народними депутатами - представниками майже всіх політичних сил і всіма членами комітету транспорту та інфраструктури.

Законопроектом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту, зокрема, питання державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту, його інфраструктури, перевезення вантажів та пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Підкреслюється, що законопроект про внутрішній водний транспорт є одним із пріоритетних на сьогодні в транспортній галузі, він визначений як невідкладний президентом України.

"За результатом розгляду питання комітет рекомендував Верховній раді прийняти проект закону про внутрішній водний транспорт №1182-1-д за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці вересня комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування анонсував на найближчих засіданнях розгляд законопроектів про внутрішній водний транспорт.

Крім того, законопроекти №1182 та №1182-1 у грудні розглянув комітет з питань транспорту.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку 2019-го Володимир Омелян, який очолював Міністерство інфраструктури, підкреслював, що для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Рада повинна прийняти закон про внутрішній водний транспорт.

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