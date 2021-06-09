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Раді рекомендують ухвалити закон про врегулювання боргів за газ

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Україна, Середа 09 червня 2021 14:25
Раді рекомендують ухвалити закон про врегулювання боргів за газ Фото: Раді рекомендують врегулювати борги за газ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують врегулювати проблеми у сфері ЖКГ на місцях, а саме забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств тепло-, газо- і водопостачання. Це пропонує відповідний законопроект №3508-д.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Розроблений законопроект передбачає врегулювання та реструктуризацію заборгованості за природний газ і послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго, а також врегулювання боргів облгазів і облгаззбутів, а також реструктуризацію боргів водоканалів", - пояснив глава комітету Андрій Герус.

У проекті прописаний порядок участі суб’єктів ринку природного газу у процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги його транспортування.

Закріплюються шляхи та механізми урегулювання такої заборгованості:

шляхом проведення взаєморозрахунків із залученням коштів державного бюджету;

шляхом реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах;

шляхом списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, за умови погашення тіла боргу.

"Комітет ухвалив рішення зареєструвати законопроект як доопрацьований, включити його до порядку денного сесії та рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №3508-д за основу і в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня Герус анонсував, що у Раді розробляється законопроект про врегулювання питань заборгованості побутових споживачів та підприємств теплокомуненерго за газ. Масштаби боргів за роки не змінилися.

Як писало РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діють з 1 травня. У порівнянні з рівнем початку року ціни зросли і склали близько 8 гривень за кубометр і вище.

Так, раніше в Національному банку України заявили, що цього літа вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.

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