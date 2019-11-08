Раде рекомендуют принять закон о совместительстве помощников нардепов

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

В частности, комитет по ходе заседания рассмотрел проект закона "О внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" (по вопросу совмещения помощников-консультантов народных депутатов Украины)" (№2313) и два альтернативных к нему.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять за основу и в целом проект закона №2313-2, которым предлагается внести изменения в статьи 25 и 36 закона "О предотвращении коррупции... Законопроекты №2313 и №2313-1 Верховной раде предлагается отклонить", - говорится в сообщении.

Проектом предлагается исключить помощников-консультантов народных депутатов, работников секретариатов главы ВР, его первого заместителя и заместителя, работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства, а также требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, исключив перечисленных лиц из числа субъектов правонарушений по данной статье.

Напомним, антикоррупционный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять законопроект №2203 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничения совместной работы близких лиц", которым предусматривается запрет нардепам брать в помощники родственников.

Как писало РБК-Украина ранее, закон о лишении нардепов выплат за прогулы вступил в силу 30 октября. А первого ноября документ был введен в действие.

Так, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее пояснил, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят. По его словам, средства на депутатские полномочия - достаточно большие и даже больше заработной платы.