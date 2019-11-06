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Комитет рекомендует Раде запретить нардепам брать в помощники родственников

Новости » Политика     06.11.2019 - 16:00
Комитет рекомендует Раде запретить нардепам брать в помощники родственников
Фото: Анастасия Красносельская (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Антикоррупционный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять законопроект №2203 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении совместной работы близких лиц". Об этом заявила глава комитета Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, проект закона рекомендуется принять за основу в первом чтении.

"Законопроект №2203. В частности, речь идет о предложении закрыть возможность народным депутатам в качестве помощников иметь близких лиц... Предложение ВРУ включить в повестку дня и рекомендовать принять за основу", - заявила Красносельская.

Напомним, законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат за прогулы вступил в силу в среду, 30 октября. А первого ноября документ был введен в действие.

Как писало РБК-Украина ранее, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее пояснил, что за пропуски заседаний ВР без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят. По его словам, средства на депутатские полномочия - достаточно большие и даже больше заработной платы.

Добавим также, 29 октября Верховная рада Украины отклонила законопроект №1127 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об уголовной ответственности народных депутатов Украины по неличное голосования), документ за основу поддержали только 45 парламентариев. Профильный комитет рекомендовал парламенту проект закона отклонить. Этот проект предусматривал тюремное заключение за неперсональное голосование.

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