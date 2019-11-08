Раді рекомендують прийняти закон щодо сумісництва помічників нардепів

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроект №2313-2 щодо сумісництва працівників патронатної служби Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, комітет у ході засідання розглянув проект закону "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" (щодо питання сумісництва помічників-консультантів народних депутатів України)" (№2313) та два альтернативних до нього.

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді ухвалити за основу і в цілому проект Закону №2313-2, яким пропонується внести зміни до статей 25 та 36 закону "Про запобігання корупції… Законопроекти №2313 і №2313-1 Верховній раді пропонується відхилити", - сказано у повідомленні.

Проектом пропонується виключити помічників-консультантів народних депутатів, працівників секретаріатів глави ВР, його першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) з переліку осіб, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства в частині заборони сумісництва, а також вимоги щодо передачі іншим особам належних їм підприємств та корпоративних прав.

Окрім того законопроектом пропонується внести зміни до примітки статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виключивши перерахованих осіб із числа суб’єктів правопорушень за цією статтею.

Нагадаємо, антикорупційний комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти законопроект №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб", яким передбачається заборона нардепам брати в помічники родичів.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про позбавлення нардепів виплат за прогули набув чинності 30 жовтня. А першого листопада документ був введений у дію.

Так, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше пояснив, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать. За його словами, кошти на депутатські повноваження - досить великі і навіть більше заробітної плати.