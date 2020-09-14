Раде рекомендуют принять закон о разведке

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде принять законопроект №2412-д о разведке во втором чтении. До этого нардепы отправили документ на повторное второе чтение.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, заседание комитета состоялось в понедельник, 14 сентября, в режиме видеоконференции.

"Члены комитета рассмотрели проект закона о разведке №2412-д и по результатам рассмотрения принято решение рекомендовать Верховной раде принять его в повторном втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, 21 июля ВР отправила на повторное второе чтение законопроект №2412-д "О разведке". Направление на доработку поддержал 231 парламентарий.

В законопроекте Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества.

Как писало РБК-Украина, этот закон парламент в повторном первом чтении одобрил 16 января, тогда за него проголосовали 233 нардепа.

Кроме того, 17 июля парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки, за него проголосовали 244 парламентария.