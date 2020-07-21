Рада снова отправила на доработку закон о разведке

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение поддержал 231 депутат

Верховная рада Украины отправила на повторное второе чтение законопроект №2412-д "О разведке". Направление на доработку поддержал 231 парламентарий.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Проект предлагал усовершенствовать правовые и организационные основы функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества. Этот закон должен был заменить действующий сейчас ЗУ "О разведывательных органах Украины".

В законопроекте Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества.

Кроме того, в проекте закона прописывался механизм создания комитета ВР, который уполномочен обеспечивать контрольные функции парламента за деятельностью субъектов разведывательного сообщества. В нем определялись функции, полномочия и особенности деятельности указанного комитета Рады.

Напомним, этот закон парламент в повторном первом чтении одобрил 16 января, тогда за него проголосовали 233 нардепа.

Как писало РБК-Украина, 17 июля парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки, за него проголосовали 244 парламентария.