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Рада одобрила закон о Службе внешней разведки

Украина, Пятница 17 июля 2020 13:16
Рада одобрила закон о Службе внешней разведки
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В документе определяется общая структура Службы внешней разведки

Парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки. За документ проголосовали 244 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон совершенствует правовые основы деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.

Проект излагает в новой редакции ЗУ "О Службе внешней разведки Украины", регулирует правовой статус ведомства, руководства ее деятельностью и общую структуру.

В документе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой. Также урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим законом.

Кроме того, в Заключительных положениях предусмотрено синхронизированное введение в действие этого закона с ЗУ "О разведке".

Подчеркнем, согласно закону, Нацгвардия не стала органом разведки. Так, в документе прописано, что НГУ не имеет права быть органом разведки, впрочем ведомство является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекать к выполнению отдельных разведывательных задач.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу 16 января.

Как писало РБК-Украина, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Николай Красный заявил, что НГУ будут привлекать к выполнению задач войсковой разведки, которая занимается разведкой тактического уровня.

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