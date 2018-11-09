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Раде рекомендуют принять закон для противодействия влиянию РФ на информпространство

Новости » Политика    09.11.2018 - 13:29
Фото: Верховная рада (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Документ рекомендуют принять за основу

Комитет парламента по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует Верховной раде принять в первом чтении за основу законопроект №9161 для противодействия потенциальному противоправному влиянию России на телерадиоинформационное пространство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.

В частности, на заседании 7 ноября члены комитета обсудили соответствующий законопроект о внесении изменений в некоторые законы об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

Документом предусматривается введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров программной услуги в целом, а также к провайдерам программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

"Цель таких требований - обеспечение прозрачности структуры собственности провайдеров программной услуги и противодействие потенциальному противоправному воздействию государства-агрессора на телерадиоинформационное пространство нашего государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, проектом предлагается установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

Напомним, комитет по вопросам свободы слова планирует обратиться к Кабинету министров по поводу перераспределения средств, выделенных по программе "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства" на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламент внесли закон о защите информационного пространства №9275. Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник отметил, что проектом предлагается закрепить право обращаться к СНБО с требованием применить санкции против СМИ только по представлению парламента.

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